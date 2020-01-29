春先取り 夜桜幻想的　阿久根・大川の證海寺

(2020/01/29 22:00)

夕闇に浮かび上がるカワヅザクラ＝阿久根市大川の證海寺

阿久根市大川の尻無地区にある證海寺（しょうかいじ）のカワヅザクラが見頃を迎えている。日が落ちるとライトアップされ、昼間とは違う幻想的な雰囲気が味わえる。住職の橋本美由紀さん（５３）によると、１０日に開花を確認した。先週から開花が進み、現在八分咲き。他品種の桜より開花期間が長く、２月中旬まで楽しめそうだという。