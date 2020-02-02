技能実習生、護身術や防災を学ぶ　南さつま市

(2020/02/02 22:00)

痴漢役（左）から腕を振り払おうとする技能実習生＝南さつま市加世田武田

外国人技能実習生に対する防犯、防災、交通教室が１月２５日、南さつま市であった。センサーを作る加世田武田の事業所で働く２カ国２５人が、南さつま警察署の２０、３０代の「若鮎（わかあゆ）会」の警官ら１３人から災害への備え、護身術、交通ルールを学んだ。