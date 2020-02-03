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ベトナム 旧正月「テト」祝い交流　鹿児島市

(2020/02/03 13:00)
ステージでベトナムの曲を歌う参加者＝鹿児島市の鹿児島サンロイヤルホテル
　ベトナムの旧正月（テト、今年は１月２３～２９日）を祝う「テトフェスタ」が１月２６日、鹿児島市であった。県内の技能実習生や留学生ら約８００人、雇用先の関係者ら約２００人が参加。ベトナムの料理や音楽を満喫し、「鹿児島で母国の正月気分を味わえてうれしい」と喜んだ。
（記事全文は３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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