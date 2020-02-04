和牛甲子園で市来農芸高が総合Ｖ 鹿児島県勢初
(2020/02/04 06:30)
和牛を肥育する全国の農業高校が日頃の取り組み内容を発表し、肉質を競う「和牛甲子園」で、いちき串木野市の市来農芸高校が総合部門最優秀賞となり、全国３０校の頂点に立った。鹿児島県勢では初めて。３日、生徒らが県庁を訪れ、三反園訓知事に報告した。
和牛甲子園で最優秀賞に輝いた市来農芸高校畜産部＝いちき串木野市の同校
全国農業協同組合連合会の主催。３回目の今年は１月１６、１７日、東京都中央卸売市場食肉市場などであった。審査は２部門で、市来農芸高は飼養管理の工夫などを発表する取組評価部門（１７県３０校）で前回に続き最高賞・最優秀賞になった。育てた和牛の肉質を競う枝肉評価部門（２８校４４頭）では３番目の優良賞（３校）に入り、総合でトップになった。
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