立春に「川内川あらし」幻想的　　

(2020/02/04 23:00)

朝霧が立ち込め幻想的な風景が広がる川内川河口＝薩摩川内市

４日は二十四節気の一つ「立春」。暦の上では春の始まりとされるが、県内は朝方を中心に冷え込んだ。薩摩川内市の川内川河口では、朝霧が立ち込め海へ流れ出る「川内川あらし」が発生し、幻想的な風景が広がった。