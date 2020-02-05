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マスクの手作りキット人気　品切れ受け鹿児島市の手芸店

(2020/02/05 06:30)
マスクの品切れが続く中、問い合わせが増えている手作り布マスク＝鹿児島市の手芸のまきの天文館店
　新型コロナウイルスへの懸念からドラッグストアなどでマスクの品切れが相次いでいるのを受け、手作りマスクの人気が高まっている。鹿児島市内の手芸用品店では、幼児や高齢者がいる家族らが、ガーゼや専用キットを買い求めているという。
（記事全文は５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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