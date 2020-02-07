「薩摩の群像」藩外２人追加へ　鹿児島中央駅前建立

(2020/02/07 06:30)

若き薩摩の群像＝鹿児島市中央町

鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅前にある薩摩藩英国使節団のモニュメント「若き薩摩の群像」に、藩外出身を理由に除かれていた２人の像が加わることが、６日までに分かった。追加されるのは、長崎出身の通訳堀孝之と土佐出身の留学生高見弥一。市は２０２０年度の一般会計当初予算案に、ＪＲ鹿児島中央駅周辺の一体的まちづくりの一環で事業費を盛り込む。群像は１９８２（昭和５７）年、市の５０万都市達成記念で建立。同市の彫刻家中村晋也氏が制作した。薩摩藩が英国に派遣した使節団は１９人だが、群像は他藩出身の２人を除く１７体になった。