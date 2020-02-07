新型肺炎 運転手に症状なし 感染男性参加鹿児島県内バス旅行
(2020/02/07 11:00)
県健康増進課によると、職員が運転手本人から健康状態を電話で聴き取り、感染を疑われる症状はないことを厚生労働省に報告。厚労省からは健康観察の終了と、ウイルスの遺伝子検査は不要との回答を受けた。
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