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僧侶水行 無病息災祈る　伊佐市法華経寺

(2020/02/07 23:00)
冷たい水を豪快にかぶる僧侶＝伊佐市の法華経寺
　立春の４日、伊佐市大口白木の日蓮宗法華経寺で厄払い法要があった。７人の僧侶が水行で身を清め、一年の無病息災や良縁成就を祈った。
（記事全文は８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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