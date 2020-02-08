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団地の絆 新聞「しおさい」３０年　姶良市重富

(2020/02/08 06:30)
「しおさい」の発行３０周年を祝う住民ら＝姶良市の重富団地公民館
　姶良市平松の重富団地自治会（有村勲会長）が毎月発行する団地新聞「しおさい」が３０周年を迎えた。Ａ３判１ページに行事の報告や話題を盛り込み、約１２０世帯に届ける。紙面を通じて住民のコミュニケーションを図り、絆を深めてきた。記念の特別号が発行され、団地公民館で祝賀会があった。
（記事全文は８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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