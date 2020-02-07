いじめ有無検証へ調査委が初会合　南九州市教委

(2020/02/07 22:00)

重大事態に認定された問題を検証する調査委員会＝南九州市教育委員会

南九州市の市立中学３年の女子生徒が昨年１０月、いじめを理由に自殺をほのめかし、重大事態に認定された問題で、市教育委員会が設置した外部有識者による調査委員会は７日、初会合を開いた。いじめの有無や学校側の対応が適切だったかを検証し、再発防止策をまとめる。