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北方領土返還求め鹿児島県民集会

(2020/02/08 13:00)
色丹島を訪れたビザなし交流について報告する桐野貴行さん＝鹿児島市山之口町
　「北方領土の日」の７日、北方領土返還要求運動鹿児島県民会議は、鹿児島市のホテルで県民集会を開いた。約１００人が、ロシアが実効支配する４島の早期返還に向けた運動の推進を確認した。
（記事全文は８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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