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いろは歌かるた 児童２４５人白熱　南さつま市

(2020/02/08 20:00)
日新公いろは歌のかるたを素早く取る小学生＝南さつま市のいにしへホール
　日新公いろは歌かるた取り大会（実行委員会主催）が２日、南さつま市のいにしへホールであった。市内外１５小学校の２４５人は記憶力と俊敏性を発揮し絵札取りを競った。
（記事全文は９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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