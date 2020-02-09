自転車合宿 若手選手受け入れ支援 垂水市・徳田さん
(2020/02/09 23:00)
自転車ロードレースの若手選手の合宿を受け入れ、支援している垂水市の男性がいる。鹿屋体育大学ＯＢの徳田鍛造さん（２７）。「資金がない若手にも充実した環境でトレーニングしてほしい」。自身も現役の選手として活動するかたわら、車体整備やトレーナーによる指導などの環境整備に奔走する。
マシンでトレーニングする徳田鍛造さん（左）と篠原輝利さん（右）＝鹿屋市の「鹿児島ＦｕｎＲｉｄｅ」鹿屋店
- 自転車合宿 若手選手受け入れ支援 垂水市・徳田さん (02/09 23:00)
- かつお節料理 プロの技学ぶ 指宿市 (02/09 22:00)
- 学生と企業 鹿児島の課題解決探る (02/09 21:00)
- 馬毛島反対派が集会 ３月から署名 西之表市 (02/09 20:00)
- 節分豆まきに700人歓声 霧島神宮 (02/09 13:00)
- Ｈ２Ａ打ち上げ成功 偵察衛星「光学７号機」分離 (02/09 10:51)
- 台風被災・長野に支援物資 南種子中生徒会 (02/09 09:00)
- 鹿児島の夫婦３日ぶり室外「少し気分転換」 新型肺炎クルーズ船 (02/09 06:30)
- 上海―鹿児島 欠航前最後の往復便 中国東方航空 (02/08 23:00)
- 町内一周駅伝１８２人健脚 鹿屋市串良 (02/08 22:00)
- 赤鷲旗目指し豆剣士熱戦 曽於市 (02/08 21:00)
- いろは歌かるた 児童２４５人白熱 南さつま市 (02/08 20:00)
- 豚ふん尿で水耕栽培 循環型実証へ 宮崎大 (02/08 15:00)
- 北方領土返還求め鹿児島県民集会 (02/08 13:00)
- 形見の画材に日本画「夢宙展」 鹿児島市 (02/08 11:00)
- ハートのつり革で合格オーライ？ 南国交通 (02/08 09:00)
- 団地の絆 新聞「しおさい」３０年 姶良市重富 (02/08 06:30)
- 僧侶水行 無病息災祈る 伊佐市法華経寺 (02/07 23:00)
- 韓国大学生、生協の平和活動取材 鹿児島市 (02/07 22:30)
- いじめ有無検証へ調査委が初会合 南九州市教委 (02/07 22:00)
- 南さつま産オリーブ油完成 (02/07 21:00)
- 寒風にさらし干しいか作り 西之表市 (02/07 20:00)
- ８年の歴史、２０日に幕 地域局・ＦＭぎんが「てんがらもんラジオ」 (02/07 13:00)
- 新型肺炎 運転手に症状なし 感染男性参加鹿児島県内バス旅行 (02/07 11:00)
- スマホ確定申告をＰＲ 元バレー日本代表の迫田さん (02/07 09:00)
- 「薩摩の群像」藩外２人追加へ 鹿児島中央駅前建立 (02/07 06:30)
- 聖火トーチ展示始まる 鹿児島市の公式グッズ店、１６日まで (02/06 23:40)
- フキノトウ、冬空に「春」芽吹く 姶良・県民の森 (02/06 23:35)
- 「ＫＯＪＩ」に熱視線 海外から研修相次ぐ 霧島市の種こうじ屋 (02/06 22:00)
- 音楽祭創設の功績をしのぶ 霧島で「ボッセ祭」 (02/06 21:00)