自転車合宿 若手選手受け入れ支援　垂水市・徳田さん

(2020/02/09 23:00)

マシンでトレーニングする徳田鍛造さん（左）と篠原輝利さん（右）＝鹿屋市の「鹿児島ＦｕｎＲｉｄｅ」鹿屋店

自転車ロードレースの若手選手の合宿を受け入れ、支援している垂水市の男性がいる。鹿屋体育大学ＯＢの徳田鍛造さん（２７）。「資金がない若手にも充実した環境でトレーニングしてほしい」。自身も現役の選手として活動するかたわら、車体整備やトレーナーによる指導などの環境整備に奔走する。