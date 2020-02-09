馬毛島反対派が集会 ３月から署名　西之表市

(2020/02/09 20:00)

全体集会の冒頭あいさつする三宅公人会長＝西之表市民会館

「馬毛島への米軍施設に反対する市民・団体連絡会」（三宅公人会長）は８日夜、西之表市民会館で全体集会を開き、米軍空母艦載機陸上離発着訓練（ＦＣＬＰ）の馬毛島移転に反対する署名を３月から始めることを確認した。