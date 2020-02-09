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鹿児島の夫婦３日ぶり室外「少し気分転換」　新型肺炎クルーズ船

(2020/02/09 06:30)
客室外のデッキで過ごす許可が下り散歩する乗客ら。他の乗客と距離を保つように指示を受けている（鹿児島市の男性撮影）
　クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」に乗船中の鹿児島市の男性（７６）と妻（７０）に８日、客室待機となってから３日ぶりに室外に出る許可が下りた。妻とデッキを散歩した男性は、南日本新聞の電話取材に応じ「少し気分転換できた」と答えた。一方、連日感染者が増えていることに不安を吐露した。
（記事全文は９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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