Ｈ２Ａ打ち上げ成功　偵察衛星「光学７号機」分離

(2020/02/09 10:51)

情報収集衛星を搭載し上昇するＨ２Ａロケット４１号機＝９日午前１０時３４分、南種子町の種子島宇宙センター

三菱重工業は９日午前１０時３４分、政府の情報収集衛星「光学７号機」を載せたＨ２Ａロケット４１号機を、南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げた。約２０分後には、予定の軌道で衛星を分離し、打ち上げは成功した。Ｈ２Ａの成功は３５機連続で、成功率は９７．６％。情報収集衛星は地上などを監視する事実上の偵察衛星。デジタルカメラに似た仕組みで昼間の晴天時に撮影する「光学衛星」と、夜間や悪天候も撮影可能な「レーダー衛星」で一対となり機能する。内閣衛星情報センターによると、光学は現在５、６号機が稼働。７号機は、設計寿命を迎える５号機の後継になる。レーダー３〜６号機と予備機が軌道上にあり、計８機体制となる。Ｈ２Ａは当初、１月２７日の打ち上げ予定だったが、天候不良と地上設備の配管損傷で２度延期していた。