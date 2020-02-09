Ｈ２Ａ打ち上げ成功 偵察衛星「光学７号機」分離
(2020/02/09 10:51)
三菱重工業は９日午前１０時３４分、政府の情報収集衛星「光学７号機」を載せたＨ２Ａロケット４１号機を、南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げた。約２０分後には、予定の軌道で衛星を分離し、打ち上げは成功した。Ｈ２Ａの成功は３５機連続で、成功率は９７．６％。
情報収集衛星を搭載し上昇するＨ２Ａロケット４１号機＝９日午前１０時３４分、南種子町の種子島宇宙センター
情報収集衛星は地上などを監視する事実上の偵察衛星。デジタルカメラに似た仕組みで昼間の晴天時に撮影する「光学衛星」と、夜間や悪天候も撮影可能な「レーダー衛星」で一対となり機能する。
内閣衛星情報センターによると、光学は現在５、６号機が稼働。７号機は、設計寿命を迎える５号機の後継になる。レーダー３〜６号機と予備機が軌道上にあり、計８機体制となる。
Ｈ２Ａは当初、１月２７日の打ち上げ予定だったが、天候不良と地上設備の配管損傷で２度延期していた。
- Ｈ２Ａ打ち上げ成功 偵察衛星「光学７号機」分離 (02/09 10:51)
- 台風被災・長野に支援物資 南種子中生徒会 (02/09 09:00)
- 鹿児島の夫婦３日ぶり室外「少し気分転換」 新型肺炎クルーズ船 (02/09 06:30)
- 上海―鹿児島 欠航前最後の往復便 中国東方航空 (02/08 23:00)
- 町内一周駅伝１８２人健脚 鹿屋市串良 (02/08 22:00)
- 赤鷲旗目指し豆剣士熱戦 曽於市 (02/08 21:00)
- いろは歌かるた 児童２４５人白熱 南さつま市 (02/08 20:00)
- 豚ふん尿で水耕栽培 循環型実証へ 宮崎大 (02/08 15:00)
- 北方領土返還求め鹿児島県民集会 (02/08 13:00)
- 形見の画材に日本画「夢宙展」 鹿児島市 (02/08 11:00)
- ハートのつり革で合格オーライ？ 南国交通 (02/08 09:00)
- 団地の絆 新聞「しおさい」３０年 姶良市重富 (02/08 06:30)
- 僧侶水行 無病息災祈る 伊佐市法華経寺 (02/07 23:00)
- 韓国大学生、生協の平和活動取材 鹿児島市 (02/07 22:30)
- いじめ有無検証へ調査委が初会合 南九州市教委 (02/07 22:00)
- 南さつま産オリーブ油完成 (02/07 21:00)
- 寒風にさらし干しいか作り 西之表市 (02/07 20:00)
- ８年の歴史、２０日に幕 地域局・ＦＭぎんが「てんがらもんラジオ」 (02/07 13:00)
- 新型肺炎 運転手に症状なし 感染男性参加鹿児島県内バス旅行 (02/07 11:00)
- スマホ確定申告をＰＲ 元バレー日本代表の迫田さん (02/07 09:00)
- 「薩摩の群像」藩外２人追加へ 鹿児島中央駅前建立 (02/07 06:30)
- 聖火トーチ展示始まる 鹿児島市の公式グッズ店、１６日まで (02/06 23:40)
- フキノトウ、冬空に「春」芽吹く 姶良・県民の森 (02/06 23:35)
- 「ＫＯＪＩ」に熱視線 海外から研修相次ぐ 霧島市の種こうじ屋 (02/06 22:00)
- 音楽祭創設の功績をしのぶ 霧島で「ボッセ祭」 (02/06 21:00)
- 春待つリュウキュウアサギマダラ、身寄せ合い寒風耐える 奄美 (02/06 20:00)
- 鹿児島県予算８４００億円規模 ２０年度当初予算案、３年連続増 (02/06 13:00)
- １４年目の青春市場、最後のドルフィンポート開催 ７日 (02/06 13:00)
- ダムで町おこし、先進例学ぶ さつま (02/06 11:00)
- 新型肺炎 １４日間船内待機「信じられない」 鹿児島市の乗船客 (02/06 10:00)