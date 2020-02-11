ナンコ遊び、外国人と〝国際戦〟 国分
(2020/02/11 13:00)
霧島市内在住の外国人と市民らが交流する「国際親善ナンコ大会」が７日夜、同市国分の飲食店であった。外国人３２人を含む６８人が、鹿児島伝統の遊びで〝国際戦〟を繰り広げた。
ナンコ大会で熱戦を繰り広げる外国人たち＝霧島市国分
旧隼人町時代から続く恒例行事で、市国際交流協会が毎年開催している。中国、韓国、英国、米国、ベトナム出身の外国語指導助手（ＡＬＴ）や市の国際交流員らが参加。焼酎を傍らに、相手の表情や手の形を観察しながら、熱戦を展開した。
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