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避難 主体的に　鹿児島市で防災シンポ

(2020/02/10 23:00)
避難のあり方を議論する専門から＝鹿児島市の南日本新聞会館
　巨大災害への備えについて考える防災シンポジウム（ＭＢＣ南日本放送、ＮＨＫ鹿児島放送局主催）が９日、鹿児島市の南日本新聞会館であった。専門家や行政関係者ら４人が登壇し、豪雨、地震・津波、火山といったテーマごとに討論。命を守るため住民が主体的に判断する避難の大切さを呼び掛けた。
（記事全文は１１日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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