直木賞・川越宗一さん“帰郷”トークショー 錦江町で３月２０日
(2020/02/13 06:30)
錦江町は３月２０日、ゆかりの作家、川越宗一さん（４１）の直木賞受賞記念トークショーを同町文化センターで開く。対談形式で、原口泉県立図書館長が聞き手を務める。
両親とも錦江町出身の川越さんは、同町生まれの大阪市出身、京都市在住。１月に歴史小説「熱源」（文芸春秋）で直木賞に決まった。２０１８年、デビュー作「天地に燦（さん）たり」は松本清張賞。
受賞後初の“帰郷”となるトークショーは午後２時１５分から。午後４時からサイン会。地元の書店「ブックセンターひろくま」が両作品を販売する。
トークショーは先着５５０人。サイン会は１００人。いずれも無料。３月１６日（必着）までに申し込む。町教育委員会＝0994(22)0517、ファクス＝同(22)0054、Ｅメールlife-h@town.kinko.lg.jp、郵送は〒８９３－２３０３、錦江町城元９６３ 同町教委まで。所定用紙は町ホームページ。
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