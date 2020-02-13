「記念撮影に」標高板手作り 日置市矢筈、諸正岳
(2020/02/13 20:00)
日置市伊集院町飯牟礼の自動車整備業、馬渡義秋さん（７３）が、地区にある矢筈（やはず）岳と諸正（もろまさ）岳の標高表示板を手作りしている。標高３００メートルほどの二つの山は、気軽に登れると行楽客に人気で地区のシンボル的存在。山頂での記念撮影に役立ててもらおうと、得意のチェーンソーアートの腕をふるう。
馬渡義秋さんが製作する矢筈岳と諸正岳の標高表示板＝日置市伊集院町飯牟礼
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