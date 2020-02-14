駅伝熊毛チームに応援メッセージ 西之表市榕城小
(2020/02/14 06:30)
西之表市の榕城小学校の全児童５２２人が、県下一周駅伝熊毛チームへの応援メッセージカードを作った。昨年末の校内持久走大会で選手３人にペースメーカーで協力してもらったお礼。駅伝初日と２日目の１５、１６日、応援に駆け付ける熊毛４市町の中学生８人が沿道で掲げ、選手を後押しする。
児童と一緒に応援メッセージを手にする県下一周駅伝熊毛チームの内田智弘さん（左から３人目）と川内亮さん＝西之表市役所
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