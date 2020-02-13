TOP鹿児島のニュース 社会

新造大型巡視船が鹿児島入港　

(2020/02/13 23:00)
新造の大型巡視船「しゅんこう」の初入港を見守る海上保安官＝鹿児島市の鹿児島港谷山二区
　尖閣諸島（沖縄県）周辺で領海侵入を繰り返す中国船や離島の自然災害などへの対応を強化するため、鹿児島海上保安部に配備された海上保安庁最大級の新造大型巡視船「しゅんこう」（６０００トン）が１３日、母港となる鹿児島市の鹿児島港谷山２区に入港した。
（記事全文は１４日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ