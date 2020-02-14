TOP鹿児島のニュース 社会

手作りリンク 児童滑り満喫　都城市吉之元小

(2020/02/14 20:00)
手作りリンクでアイススケートを楽しむ子どもたち＝都城市吉之元町
　都城市の吉之元小学校に６日、アイススケートリンクが登場した。保護者らが徹夜で水まきして作る冬の風物詩。全校児童１５人は氷が溶けるまでの約９０分間、滑りを満喫した。
（記事全文は１５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ