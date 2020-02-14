兄弟関取、春場所の活躍誓う 志布志市で激励会
(2020/02/14 22:00)
志布志市出身の大相撲の兄弟関取、千代丸関（西前頭１２枚目）と千代鳳関（東十両１３枚目）の激励会が１４日夜、同市のホテルであった。師匠の九重親方（元大関千代大海）も出席し、春場所での活躍を誓った。
激励の花束を受け取った千代丸（中央）、千代鳳の両関取と九重親方＝志布志市
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