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兄弟関取、春場所の活躍誓う　志布志市で激励会

(2020/02/14 22:00)
激励の花束を受け取った千代丸（中央）、千代鳳の両関取と九重親方＝志布志市
　志布志市出身の大相撲の兄弟関取、千代丸関（西前頭１２枚目）と千代鳳関（東十両１３枚目）の激励会が１４日夜、同市のホテルであった。師匠の九重親方（元大関千代大海）も出席し、春場所での活躍を誓った。
（記事全文は１５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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