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本格焼酎１５９点入賞　鹿児島県鑑評会

(2020/02/15 13:00)
三反園訓知事から総裁賞を手渡される代表受賞者の木場修一社長（中央）ら＝鹿児島市の城山ホテル鹿児島
　鹿児島県本格焼酎鑑評会（県酒造組合主催）の表彰式は１４日、鹿児島市のホテルであった。２０１９年１月以降、県内焼酎メーカー１１４社のうち９３社１０３製造場が造った芋、黒糖、米、麦焼酎計２３１点の中から、８６製造場の計１５９点が総裁賞と会長賞に選ばれた。
（記事全文は１５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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