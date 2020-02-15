県下一周駅伝スタート　早春の薩摩路力走

(2020/02/15 10:01)

南薩路を目指し一斉にスタートする選手たち＝１５日午前９時、鹿児島市のみなと大通り公園（税所陸郎撮影）

早春の薩摩・大隅路を駆け抜ける第６７回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会は１５日午前９時、鹿児島市役所前をスタートした。県内１２地区のランナーたちが、５３区間・約５８４キロを、５日間かけてたすきをつなぐ。初日は、南さつま市役所前までの１１区間１２８．９キロ。あいにくの雨にもかかわらず、スタート地点や沿道では、多くの人々が選手たちに大きな声援を送った。