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日置が日間優勝　県下一周駅伝初日

(2020/02/15 16:06)
南日本新聞ニュース
　第６７回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第１日は１５日、鹿児島市役所前から南さつま市役所前までの１１区間１２８．９キロで争われ、日置が日間優勝した。姶良が２位、鹿児島が３位だった。以下、川薩、川辺、肝属、指宿、曽於、出水、大島、熊毛、伊佐の順となった。
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