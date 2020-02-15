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鹿屋高生、地元の小中生向け「寺子屋塾」

(2020/02/15 20:00)
中学生に英語を教える鹿屋高校生＝鹿屋市の白崎町公民館
　鹿屋高校の生徒が２月から、地元の中学生以下の子どもたちに勉強を教える「寺子屋塾」を始めた。教師を目指す生徒たちが企画し、同校のある白崎町の町内会に提案した。住民は「地域の新たな交流の場に」と期待している。
（記事全文は１６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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