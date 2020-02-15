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水運びや家畜餌作り…「昔の子どもの仕事」体験　屋久島・八幡小

(2020/02/15 22:00)
柄の先に十字の刃が付いた「カイモキザミ」でサツマイモを刻む子どもたち＝屋久島町の平内民具倉庫
　屋久島町の平内民具倉庫で８日、「昔の子どもの仕事」を体験する授業があった。近くの八幡小学校の３年生１１人が参加。児童はさまざまな民具を使って、電気のなかった昭和初期の子どもたちの暮らしぶりを学んだ。
（記事全文は１６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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