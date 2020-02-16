横川の３小児童、「よこがわ牛援隊」結成へ ２年後の和牛五輪向け
(2020/02/16 06:30)
霧島市横川地区の子どもたちが来年度、「よこがわ牛援隊」を結成する。地元の主要産業である畜産について学んでもらおうと横川町肉用牛振興会が呼び掛けた。「和牛の五輪」とも呼ばれる全国和牛能力共進会（全共）が２０２２年、牧園で開かれるのを前に大会の周知につなげ、機運醸成も狙う。
命名者となり表彰状を手にする森元勝哉君と、一緒に応募した安良小学校の児童＝霧島市横川の同校
横川、安良、佐々木３小学校の６年生からメンバーを募り、活動を始める。夏休みに牛農家で餌やりなどの体験を積む計画だ。
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