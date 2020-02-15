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黎明館長の「つぶやき」好調　鹿児島市

(2020/02/15 23:00)
黎明館の酒匂司館長と、ロビーに張り出された「つぶやき」＝鹿児島市の黎明館
　鹿児島市の黎明館ロビーに張り出される「つぶやき」が好調という。「逍遙（しょうよう）」こと酒匂司館長（６２）が、その日に起きた歴史上の出来事を分かりやすくつづるもので、某有名ラジオ番組にちなみ「逍遙館長的こころ」。
（記事全文は１６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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