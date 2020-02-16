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ＪＲ鹿児島駅５代目駅舎開業　レトロ調、バリアフリー配慮

(2020/02/16 13:00)
開業したＪＲ鹿児島駅の５代目新駅舎＝鹿児島市浜町
　ＪＲ鹿児島駅（鹿児島市浜町）の５代目駅舎が完成し、１５日開業した。大正時代の２代目の外観をモチーフにしたレトロなデザインが特徴。エレベーター３基を備えバリアフリーにも配慮した。昨年４月から建て替え工事が進められていた。
（記事全文は１６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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