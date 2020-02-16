第６７回鹿児島県下一周駅伝　日置、４８年ぶり初日Ｖ

(2020/02/16 06:00)

南薩路を目指し一斉にスタートする選手たち＝鹿児島市のみなと大通り公園

薩摩・大隅路に春の訪れを告げる第６７回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会は１５日、鹿児島市役所前をスタートし、１２地区の代表が５３区間５８４．１キロを駆け抜ける熱戦の火ぶたを切った。初日は南さつま市役所までの１１区間１２８．９キロであり、日置が６時間４８分１６秒で日間優勝した。日置の日間優勝は２年ぶり、第１日の優勝は第１９回大会（１９７２年）以来４８年ぶり。姶良が１分１０秒差の２位、鹿児島が３位と続き、以下、川薩、川辺、肝属、指宿、曽於、出水、大島、熊毛、伊佐の順だった。日置は１区トップと好スタートを切り、一時９位まで落ちたが、着実に順位を上げ６、７区を首位通過。その後は３位を守り最終区で逆転した。Ｂクラス争いは川辺、Ｃクラスは指宿がリードした。雨がぱらつく中、沿道には多くの応援が集まり、力走する選手らに拍手を送った。第２日は南さつま市から出水市までの１０区間１１２．８キロで争われる。