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姶良が日間優勝　県下一周駅伝第２日

(2020/02/16 15:23)
南日本新聞ニュース
　第６７回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第２日は１６日、南さつま市役所前から出水市役所前までの１０区間１１２．８キロで争われ、姶良が日間優勝を果たした。日置が２位、鹿児島が３位だった。以下、出水、肝属、川辺、曽於、川薩、指宿、大島、熊毛、伊佐の順となった。
　総合順位は日置がトップで姶良、鹿児島と続いている。
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