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桜島大根の栽培通し交流　伊集院・妙円寺小と茨城の児童

(2020/02/16 22:00)
収穫した桜島大根をタブレット端末で撮影する児童たち＝日置市伊集院の妙円寺小学校
　日置市伊集院の妙円寺小学校６年１組は昨秋から、茨城県龍ケ崎市の川原代小学校の５年生と桜島大根を互いに育てながら交流している。５日に収穫を迎え、様子をテレビ電話で中継。丸々と育った妙円寺小の大根に、茨城から「すごい」と驚きの声が上がった。
（記事全文は１７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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