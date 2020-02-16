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ヤクルト陸上部がランニング教室　鹿児島マラソン向け

(2020/02/16 23:00)
ヤクルト陸上部の選手（左）とジョギングする参加者＝鹿児島市浜町
　３月１日開催の鹿児島マラソン２０２０に出場するランナーを対象にしたランニング教室が１１日、鹿児島市浜町のかんまちあであった。ヤクルト陸上部の春日千速選手と本田竹春監督が講師となり、走り方のポイントや筋肉の動かし方などを２時間かけて指導した。
（記事全文は１７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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