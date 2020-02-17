ロボットが絵本の読み聞かせ 活用探り指宿図書館で実験
(2020/02/17 13:00)
ロボットが絵本の読み聞かせをする実験が１６日、指宿市の指宿図書館であった。「はらぺこあおむし」「おおきなかぶ」を、市販ロボットと館長ら人間が１回ずつ読み、子どもたちの反応を調べた。
親子連れに絵本を読み聞かせするロボット＝指宿市の指宿図書館
鹿児島国際大・中尾康朗准教授（図書館情報学）の図書館でロボットを活用する研究の一環として実施。無機質な音声で時々イントネーションを外すロボットに対し、人間側の館長らは情感たっぷりに読み聞かせた。
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