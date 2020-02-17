ロボットが絵本の読み聞かせ　活用探り指宿図書館で実験

(2020/02/17 13:00)

親子連れに絵本を読み聞かせするロボット＝指宿市の指宿図書館

ロボットが絵本の読み聞かせをする実験が１６日、指宿市の指宿図書館であった。「はらぺこあおむし」「おおきなかぶ」を、市販ロボットと館長ら人間が１回ずつ読み、子どもたちの反応を調べた。鹿児島国際大・中尾康朗准教授（図書館情報学）の図書館でロボットを活用する研究の一環として実施。無機質な音声で時々イントネーションを外すロボットに対し、人間側の館長らは情感たっぷりに読み聞かせた。