県下一周駅伝第２日　姶良が日間優勝

(2020/02/17 06:00)

雨の中、北薩路に向けひた走る選手たち＝南さつま市金峰町池辺

第６７回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第２日は１６日、南さつま市から出水市までの１０区間１１２．８キロで行われ、姶良が６時間５分２８秒で今大会初の日間優勝を果たした。姶良は２区までに９位と出遅れたものの、徐々に順位を上げ、７区でトップに。８、９区を２位でつなぎ、最終１０区で日置とのデッドヒートを制した。２位は最後まで粘った日置。以下、鹿児島、出水、肝属、川辺、曽於、川薩、指宿、大島、熊毛、伊佐の順だった。総合順位は日置が２位の姶良に５５秒差でリード。３位以下は鹿児島、肝属、川辺、川薩、出水、曽於、指宿、大島、熊毛、伊佐となった。風雨が強く寒い中にもかかわらず、コース沿いには手製の横断幕などを持った駅伝ファンが並び、大きな声援を送った。第３日は１７日、出水市野田から霧島市の日当山までの１１区間１２２．６キロである。