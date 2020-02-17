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桜島が初冠雪観測史上最も遅く

(2020/02/17 09:06)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県内は１７日朝、強い寒気の影響で冷え込み、桜島で初冠雪が観測された。冠雪は２季ぶり。鹿児島地方気象台によると、平年より６４日遅く、観測史上最も遅かった。
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