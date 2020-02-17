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姶良が日間優勝　県下一周駅伝第３日

(2020/02/17 15:44)
姶良が日間トップでゴール＝１７日午後３時２７分、霧島市
　第６７回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第３日は１７日、出水市野田から霧島市の日当山までの１１区間１２２．６キロで争われ、姶良が前日に続き日間優勝を果たした。鹿児島が２位、日置が３位だった。以下、川薩、川辺、肝属、出水、曽於、伊佐、指宿、熊毛、大島の順となった。
　総合順位は姶良がトップで、日置、鹿児島と続いている。
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