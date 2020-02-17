モー烈、姶♥ＬＯＶＥ和牛女子　全国共進会へ団結ギュ　３市町の３７人

(2020/02/17 20:00)

畜産業の発展を目指す「姶♥ＬＯＶＥ和牛女子」のメンバーら＝霧島市隼人の姶良中央家畜市場

霧島、姶良の両市と湧水町の３市町で肉用牛を飼育する女性たちが、畜産業の発展を目指すグループ「姶（あい）♥ＬＯＶＥ和牛女子」を結成した。経営力向上やゆとりのある農家生活の実現に向け、研修会や交流会を実施。２０２２年に霧島市で開かれる第１２回全国和牛能力共進会（全共）の機運を盛り上げる。「和牛のオリンピック」とされる全共の地元開催を控え、女性農業経営士ら１０人が発起人となり、昨年４月から準備を進めてきた。３０～６０代の３７人が参加。専門家を招き、繁殖や子牛の管理、経営改善策を学んだり、先進地を視察したりする。