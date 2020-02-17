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モー烈、姶♥ＬＯＶＥ和牛女子　全国共進会へ団結ギュ　３市町の３７人

(2020/02/17 20:00)
畜産業の発展を目指す「姶♥ＬＯＶＥ和牛女子」のメンバーら＝霧島市隼人の姶良中央家畜市場
　霧島、姶良の両市と湧水町の３市町で肉用牛を飼育する女性たちが、畜産業の発展を目指すグループ「姶（あい）♥ＬＯＶＥ和牛女子」を結成した。経営力向上やゆとりのある農家生活の実現に向け、研修会や交流会を実施。２０２２年に霧島市で開かれる第１２回全国和牛能力共進会（全共）の機運を盛り上げる。
　「和牛のオリンピック」とされる全共の地元開催を控え、女性農業経営士ら１０人が発起人となり、昨年４月から準備を進めてきた。３０～６０代の３７人が参加。専門家を招き、繁殖や子牛の管理、経営改善策を学んだり、先進地を視察したりする。
（記事全文は１８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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