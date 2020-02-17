桜島初冠雪、１８日にかけ大雪恐れ 鹿児島県内
(2020/02/17 22:00)
鹿児島県内は１７日、寒気の影響で冷え込み、桜島で初冠雪を観測した（本社桜島監視カメラ）。平年より６４日、観測史上最も遅い。１８日は明け方にかけて、今季一番の強い寒気が流れ込み、薩摩・大隅地方の山地を中心に大雪となる恐れがある。
初冠雪が記録された桜島＝１７日午前７時すぎ、鹿児島市与次郎１丁目（本社桜島監視カメラ）
鹿児島地方気象台によると、１８日の九州南部は冬型の気圧配置が強まる。午後６時までの２４時間の降雪量は、多い所で山地１０センチ、平地１センチ。鹿児島市の最高気温は１１度。気象台は路面凍結や農作物の管理などに注意を呼び掛けている。
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