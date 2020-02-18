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新型肺炎　ホームステイなど受け入れ中止　鹿児島県内

(2020/02/18 06:30)
南日本新聞ニュース
　新型コロナウイルスの感染拡大を受け、鹿児島県内でも交流事業やイベントの中止が広がり始めた。
　ＮＰＯ法人からいも交流（霧島市）は１７日、３月に予定していた中国人留学生ら１１人のホームステイ受け入れを中止すると発表した。全員、日本国内に留学中の外国人だが、感染経路が複雑化していることや、受け入れ家庭の負担などを考慮した。
　受け入れ中止は、韓国で豚や牛の口蹄疫（こうていえき）が発生した２００２年夏以来２度目。現時点で、７月は予定通り交流する。
（記事全文は１８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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