新型肺炎拡大で鹿児島県対策会議　院内感染防止、衛生対策など確認

(2020/02/18 11:00)

対策会議の終了後、感染対策を呼びかける、鹿児島大学大学院の西順一郎教授（右）と鹿大病院の川村英樹・感染制御部副部長＝鹿児島市の県庁

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、鹿児島県は１７日、関係機関による対策会議を県庁で開いた。県内で感染疑いのある人が発生した場合の相談や受診の体制や、医療機関の院内感染防止策の強化などを話し合った。県健康増進課によると、院内感染防止のため、外来受診する人に手指の消毒やマスク着用などを徹底してもらうことを確認した。感染の疑いがある人が受診する際は、特定の医療機関に過度の負担がかからないよう、相談センターが調整する。現在１４カ所ある相談外来を増やす方向で、地域の医師会などと協議するという。終了後、鹿児島大学大学院の西順一郎教授（微生物学）と、鹿大学病院感染制御部の川村英樹副部長が会見。西教授は「県内でも渡航歴がない人が発症する可能性はある。だが、一人一人が咳（せき）エチケットや手洗い、健康管理など基本的な対策を心掛ければ、過剰に心配する必要はない」と呼びかけた。川村副部長は「風邪のような症状が長く続くのが特徴とされる。厚労省が示す相談や受診の目安をみて、受診する際は、いつからどんな症状があるか伝えてほしい」と助言した。