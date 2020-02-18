新型肺炎拡大で鹿児島県対策会議 院内感染防止、衛生対策など確認
(2020/02/18 11:00)
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、鹿児島県は１７日、関係機関による対策会議を県庁で開いた。県内で感染疑いのある人が発生した場合の相談や受診の体制や、医療機関の院内感染防止策の強化などを話し合った。
対策会議の終了後、感染対策を呼びかける、鹿児島大学大学院の西順一郎教授（右）と鹿大病院の川村英樹・感染制御部副部長＝鹿児島市の県庁
県健康増進課によると、院内感染防止のため、外来受診する人に手指の消毒やマスク着用などを徹底してもらうことを確認した。感染の疑いがある人が受診する際は、特定の医療機関に過度の負担がかからないよう、相談センターが調整する。現在１４カ所ある相談外来を増やす方向で、地域の医師会などと協議するという。
終了後、鹿児島大学大学院の西順一郎教授（微生物学）と、鹿大学病院感染制御部の川村英樹副部長が会見。西教授は「県内でも渡航歴がない人が発症する可能性はある。だが、一人一人が咳（せき）エチケットや手洗い、健康管理など基本的な対策を心掛ければ、過剰に心配する必要はない」と呼びかけた。川村副部長は「風邪のような症状が長く続くのが特徴とされる。厚労省が示す相談や受診の目安をみて、受診する際は、いつからどんな症状があるか伝えてほしい」と助言した。
- 新型肺炎拡大で鹿児島県対策会議 院内感染防止、衛生対策など確認 (02/18 11:00)
- 鹿児島西ＩＣ〜市来ＩＣの通行止め解除 (02/18 10:32)
- 鹿児島西ＩＣ〜市来ＩＣ間が通行止め (02/18 09:51)
- 薩摩大使に俳優・迫田孝也さん 鹿児島県が委嘱 (02/18 09:00)
- 新型肺炎 ホームステイなど受け入れ中止 鹿児島県内 (02/18 06:30)
- 県下一周駅伝第３日 姶良、３年連続地元Ｖ (02/18 06:00)
- 「父超えろ」兄弟リレー実現 川辺・倉村大地、空選手 (02/17 23:10)
- うそ電話詐欺阻止、お年寄りの見守りに感謝状 錦江署 (02/17 22:30)
- 桜島初冠雪、１８日にかけ大雪恐れ 鹿児島県内 (02/17 22:00)
- 袈裟姫伝説オペラに 川内まごころ文学館講座生が熱演 (02/17 21:00)
- モー烈、姶♥ＬＯＶＥ和牛女子 全国共進会へ団結ギュ ３市町の３７人 (02/17 20:00)
- 姶良が日間優勝 県下一周駅伝第３日 (02/17 15:44)
- 秋田犬３７匹、立ち姿競う 国分で展覧会 (02/17 15:00)
- ロボットが絵本の読み聞かせ 活用探り指宿図書館で実験 (02/17 13:00)
- 勝プロが与論の児童にゴルフ指導 (02/17 11:00)
- 桜島が初冠雪観測史上最も遅く (02/17 09:06)
- 「ツル変身キット」考案 野田女子高 (02/17 09:00)
- 鈴かけ馬、雨中軽やか 鹿児島神宮で初午祭 隼人 (02/17 06:30)
- 県下一周駅伝第２日 姶良が日間優勝 (02/17 06:00)
- ヤクルト陸上部がランニング教室 鹿児島マラソン向け (02/16 23:00)
- 霧島名物「ぼっけ鍋」作ったよ 高千穂小 (02/16 22:30)
- 桜島大根の栽培通し交流 伊集院・妙円寺小と茨城の児童 (02/16 22:00)
- 「樫の木児道」歩き往時しのぶ 下甑 (02/16 21:00)
- 全商検定１級に合格続々 ３年清原さんは全９種目制覇 指宿商高 (02/16 20:00)
- 姶良が日間優勝 県下一周駅伝第２日 (02/16 15:23)
- 九電、川内原発のテロ対策施設 内部写真を公開 (02/16 15:00)
- ＪＲ鹿児島駅５代目駅舎開業 レトロ調、バリアフリー配慮 (02/16 13:00)
- 出水市役所、駅伝応援メッセージ張り出し (02/16 11:00)
- 水田ゴボウ取ったよ 大口東小、地産地消へ収穫体験 (02/16 09:00)
- 横川の３小児童、「よこがわ牛援隊」結成へ ２年後の和牛五輪向け (02/16 06:30)