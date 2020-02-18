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鹿児島西ＩＣ〜市来ＩＣ間が通行止め

(2020/02/18 09:51)
南日本新聞ニュース
　積雪の影響で南九州自動車道の、鹿児島西インターチェンジ（ＩＣ）－市来ＩＣの上下間が通行止めとなっている。
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