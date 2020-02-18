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肝属が日間Ｖ　県下一周駅伝第４日

(2020/02/18 15:02)
トップでゴールする肝属のアンカー・城ケ崎大地選手＝鹿屋市
　第６７回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第４日は１８日、霧島市国分から鹿屋市までの１０区間１０６．４キロで争われ、肝属が日間優勝し、地元入りを飾った。曽於が２位、鹿児島が３位だった。以下、姶良、指宿、川辺、出水、日置、川薩、大島、伊佐、熊毛の順だった。
　総合順位は姶良がトップで、鹿児島、日置と続いている。
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