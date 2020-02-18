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山口長男の緞帳見納め？　川内文化ホール、２０年度閉館

(2020/02/18 20:00)
山口長男がデザインした緞帳「総親和と躍進」＝薩摩川内市川内文化ホール
　日本抽象画の開拓者とされ、海外でも評価が高い山口長男（たけお）（１９０２～８３年）が原画を描いた薩摩川内市の川内文化ホールの緞帳（どんちょう）が、見納めになりそうだ。２０２０年度で閉館、新設ホールの舞台はサイズが異なるため。父親が同市出身の縁で手掛けた。地元の山口の教え子らは「郷土ゆかりの画家の貴重な遺産」と保存を訴えている。
　ホールは１９６６年７月、川内市民会館として開館した。緞帳のデザインは当初、別の画家が起用される予定だったが、市民からの要望で山口に変更。開館４カ月前に市から依頼され、「総親和と躍進」と題した原画を完成させた。
（記事全文は１９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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