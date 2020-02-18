三島村に初の給油所設置方針　硫黄島に２１年度内

(2020/02/18 22:00)

三島村が設置を計画しているポータブル給油機。２０１８年に十島村宝島に設置された（十島村提供）

三島村の給油所設置に関する協議会＝鹿児島市名山町

県内で唯一給油所がない三島村が、２０２１年度をめどに、初の給油所を硫黄島に設置する方針を決めた。基本設計費を盛り込んだ２０年度一般会計当初予算案を、村議会３月定例会に上程する予定。２２年度以降、黒島、竹島での開設も検討する。外部有識者や村職員でつくる給油所設置の検討協議会が１８日、鹿児島市であり、設置の方向性を示した。２１年度に工事に着工し、年度内の開所を目指す。設置費用はおよそ５０００万円の見込みで、県の補助事業などを活用する計画という。