県下一周駅伝第４日 肝属が地元入りＶ
(2020/02/19 06:00)
第６７回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第４日は１８日、霧島市国分から鹿屋市までの１０区間１０６．４キロで行われ、肝属が５時間３８分１５秒で今大会初の日間優勝を果たした。
難所の亀割峠を駆け上がる選手たち＝霧島市国分上之段
肝属は序盤から先頭争いを演じ、７区でトップを奪うと、そのまま後続を突き放してゴールした。曽於が最終区終盤の逆転で２位。以下鹿児島、姶良、指宿、川辺、出水、日置、川薩、大島、伊佐、熊毛の順だった。
総合順位は姶良が首位をキープ。１分４９秒差の２位に鹿児島が浮上した。以下日置、肝属、川辺、川薩、出水、曽於、指宿、大島、伊佐、熊毛となった。
前半のコース沿いには、明け方までに降った雪がうっすらと残ったが、選手の走りに影響はなかった。レース中は晴れ間が広がり、沿道からの応援が選手たちを後押しした。
最終日は１９日、南大隅町根占から鹿児島市まで１１区間１１３．４キロで競う。
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